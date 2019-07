Wie der Hochmoselübergang den Verkehr auf der Eifel-Autobahn verändert : Große Brücke, große Wirkung

Die Eröffnung des Hochmoselübergangs wird auch auf den Straßen in der Region zu spüren sein, glauben Experten. Foto: Holger Teusch

Zeltingen-Rachtig/Wittlich/Prüm Auf kaum einer deutschen Schnellstraße ist so wenig los wie auf der A 60. Im November könnte sich das mit der Eröffnung des Hochmoselübergangs ändern. Experten schätzen, dass sich der Verkehr um 4000 Autos pro Tag erhöhen wird.

Wer auf der A 60 zwischen Wittlich und Prüm unterwegs ist, hat meistens freie Fahrt. Derzeit gehört die Schnellstraße nämlich zu den am wenigsten befahrenen Autobahnen in ganz Deutschland.

Nördlich der Abteistadt ist sogar noch weniger los. Weniger als 7000 Autos erfasst die Zählstelle Steinebrück nahe der belgischen Grenze. Damit schafft es dieser Streckenabschnitt sogar unter die zehn am schwächsten frequentierten Autobahnen der Republik.

Zum Vergleich: Die A 1 zwischen Wittlich und Trier nutzen am Tag rund 36 000 Menschen. In den Ballungsräumen rund um Köln, Frankfurt und Berlin pressen sich fast 15 Mal so viele Autofahrer durch die ständig verstopften Spuren.