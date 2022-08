Infrastruktur : Bernkastel-Kueser wünschen sich mehr Parkplätze

Bernkastel-Kues Die Ergebnisse der Gäste- und Einwohnerbefragung der Entwicklungsagentur liegen vor. Auch bislang fehlende Buchhandlung und Baumarkt sind dabei Themen. Im ersten Fall gibt es einen Lichtblick.

„Sowohl Gäste als auch Einheimische waren gefragt, wobei mit 55 Prozent eine höhere Beteiligung von Einheimischen zu verzeichnen war. Das zeigt einmal mehr das hohe Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Weiterentwicklung und den Vorgängen innerhalb der Stadt“, sagt Rolf Schmidt von der Entwicklungsagentur. „So sind auch viele Hinweise zum Parken eingegangen. Es gibt zu wenig kostenfreie Parkplätze, das Parkangebot sei nur auf Urlauber ausgerichtet und die Parksituation für die Einheimischen sei nicht zufriedenstellend“, fasst Schmidt die Aussagen zum Parken zusammen. Freie Parkflächen sollen zukünftig durch ein geplantes Parkleitsystem schneller zu finden sein. An diesem Projekt arbeitet die EA ebenfalls mit. „Über ein solches System können nachher auch die zahlreichen freien Plätze in der Tiefgarage in Kues gefunden werden, die sich in unmittelbarer Nähe zur Altstadt befindet, und zusätzlich kostenfreies Parken in der ersten Stunde angeboten werden“, so Schmidt.