Weihnachtsquiz für Kinder umfasst drei Aufgaben

Der Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues lockt mit verschiedenen Aktionen. Dabei ist auch an die vielen kleinen Besucher gedacht.

Die Stadt Bernkastel-Kues hat es geschafft ihre Betriebe dahingehend zu mobilisieren, dass sie zu 40 Jahre Weihnachtsmarkt auch 40 weihnachtlich gestaltete Schaufenster dekorieren. Auf einem Flyer steht eine Übersicht über alle Einzelhändler, die mitmachen.

Jedes Fenster ist durch einen silberfarbenen Aufkleber gekennzeichnet, die von 1 bis 40 durchnummeriert sind. Die Zahlen sind zum einen für die erstmalige Online Bewertung wichtig und zum anderen für das integrierte Kinderquiz. Hier muss gerechnet werden. Für die auf der Gewinnspielkarte aufgelisteten Betriebe müssen die passenden Zahlen eingesetzt werden. Insgesamt müssen drei Aufgaben richtig gelöst werden. Die Summe der drei Lösungen ergibt die Zahl, die gesucht wird.

Die Karten für das Kinderquiz gibt es in den teilnehmenden Betrieben. Sie können bis zum Tag der Prämierung (15. Dezember) auf dem Karls­bader Platz eingereicht werden. Vorher nimmt jeder teilnehmende Betrieb die Karten entgegen.

Die Online Bewertung startet am 29. November. Bis dahin werden alle Schaufenster abfotografiert und auf der Homepage der Entwicklungsagentur eingestellt. Hier kann jeder für seinen Favoriten abstimmen.

Bei der Gestaltung kommt es vor allem auf den ersten Eindruck an ­- getreu dem Motto: „40 Fenster – 40 Ideen – Weihnachten in Bernkastel-Kues“. Die Online Abstimmung steht unter www.entwicklungsagentur-bks.de. Am 30. November geht zusätzlich noch eine Jury rund, um die Schaufenster zu begutachten und zu bewerten.

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember täglich geöffnet: montags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Einer der Höhepunkte ist am kommenden Samstag das Fackelschwimmen. Alleine dazu werden Tausende von Besuchern erwartet.