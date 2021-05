Bildung : So geht es nach den Pfingstferien an den Schulen weiter

Nach den Pfingstferien geht es an den Schulen mit Wechselunterricht weiter. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Heute will Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) darüber informieren, wie es in den rheinland-pfälzischen Schulen nach den Pfingstferien weitergeht. Wir verraten euch jetzt schon, was geplant ist und wann die Schüler wieder normalen Unterricht haben sollen.

Am Freitag gibt es zum ersten Mal Pfingstferien in Rheinland-Pfalz. Doch wie geht es nach dieser Woche an den Schulen weiter? Im Saarland ist geplant, dass nach Pfingsten wieder alle Schüler gleichzeitig zur Schule gehen. In Rheinland-Pfalz will man damit noch warten. „In einem ersten Schritt wird der gut eingespielte Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen noch zwei Wochen bis zum 18. Juni 2021 fortgesetzt“, heißt es in einem Schreiben von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an die Schulleiter.

Ab 21. Juni soll dann Präsenzunterricht für alle Klassen- und Jahrgangsstufen möglich sein, „wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so entwickelt und die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen kreisfreien Städten und zwei Landkreisen unter 100 liegt“. So könnten dann alle Schülerinnen und Schüler „die letzten vier Wochen vor den Sommerferien noch einmal gemeinsam zur Schule gehen“, so die Ministerin.Der Verzicht auf Abstand in den Klassen sei wegen des zunehmenden Impfschutzes, der Testungen und „der hervorragend umgesetzten Hygienekonzepte, insbesondere der Maskenpflicht“ verantwortbar und möglich“. Die regelmäßigen Selbsttests sollen auch nach den Pfingstferien fortgesetzt werden.