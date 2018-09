später lesen Freizeit Wandern in Schönecken Teilen

Die diesjährige Naturschutzwanderung der Eifelvereins, Ortsgruppe Prüm, führt die Teilnehmer am Samstag, 15. September, in die Schönecker Schweiz. Treffpunkt zur Abfahrt mit Privatwagen ist um 13.00 Uhr auf dem Rathausplatz in Prüm.