Blaulicht : A1: Auto schleudert über Leitplanke bei Wittlich – 23-jähriger Fahrer schwer verletzt

Wittlich Ein Auto fuhr bei der Ausfahrt von der A1 bei Wittlich auf die Leitplanke auf – und schleuderte darüber hinaus. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.

Zu einem Verkehrsunfall kam es auf der A1 in Höhe des Autobahnkreuzes Wittlich. Wie die Polizei am Freitagabend meldet, hat sich ein 23-Jähriger dabei schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es laut Polizei bereits am Donnerstag, 28. April, gegen 06.50 Uhr.