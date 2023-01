Kompletter Ausfall : Warnstreik am Berliner Flughafen BER – Auch Flüge aus Luxemburg und Saarbrücken fallen aus

Auch Flüge der luxemburgischen Airline Luxair sind vom Warnstreik am BER betroffen. Foto: g_luxemb <g_luxemb2@volksfreund.de>

300 geplante Flüge vom und zum Flughafen BER bleiben am Mittwoch am Boden. Grund dafür sind gleich mehrere Tarifstreits zwischen Verdi und der Flughafengesellschaft. Was das für Flüge in der Großregion bedeutet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Wittlings und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

Es geht um mehr Geld und bessere Konditionen für circa 6.000 Beschäftigte rund um den Berliner Flughafen BER. In gleich drei Tarifverhandlungen kämpft die Gewerkschaft Verdi aktuell für die Angestellten der Bodenverkehrsdienste, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit. Mit einem Warnstreik am Mittwoch greift die Gewerkschaft nun zu drastischen Maßnahmen: einem kompletten Ausfall aller Flüge für einen Tag.

Die Flughafengesellschaft bestätigt den Ausfall: „Die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können.“ 300 Starts und Landungen waren für Mittwoch vorgesehen. 35.000 Passagiere bleiben damit am Boden. „Betroffene Fluggäste werden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu Umbuchungen und alternativen Reisemöglichkeiten zu informieren“, heißt es im Statement.

Die von den Tarifverhandlungen betroffenen Beschäftigten arbeiten an zu zentralen Stellen, um den Flugbetrieb regulär aufrechtzuerhalten. Die Bodenverkehrsdienste sind für die Betankung der Flugzeuge zuständig, ebenso für das Be- und Entladen der Flieger, für den Check-in der Passagiere. Bei der Flughafengesellschaft ist die Verkehrsleitung angestellt, die Flughafensicherheit und auch das Personal der Feuerwehr.

Ausfallende Flüge nach Luxemburg, Frankfurt und Saarbrücken

Auf der langen Liste der unerfüllten Flugwünsche stehen am Mittwoch auch Flüge von und zu den Flughäfen rund um die Region Trier. Sowohl der Luxair-Flug vom luxemburgischen Flughafen Findel nach Berlin, als auch der Rückflug, wurden gestrichen. Auch die beiden von Eurowings geplanten Hin- und Rückflüge vom und zum Saarbrücker Flughafen fallen aus.