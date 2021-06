Sommerserie : Moselsteig: 365 Kilometer Mosel – und kein bisschen Langeweile

Interaktiv Perl/Koblenz Auf 24 Etappen führt der Moselsteig von der französischen Grenze ans Deutsche Eck. Unsere Autorin ist ihn komplett gelaufen – und begeistert.

Wer nach 365 Kilometern in Koblenz am Deutschen Eck ankommt, ist stolz, es geschafft zu haben – und traurig, dass es vorbei ist. Gehört der Moselsteig doch ohne jede Übertreibung zu den schönsten Wanderwegen der Welt. Mag er auch nur an einem einzigen Fluss entlangführen, langweilig wird er nicht. Dazu ist die Landschaft zwischen Perl an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze und dem Deutschen Eck einfach zu abwechslungsreich. Zumal die teils ganz schön anspruchsvollen Pfade ja auch immer wieder auf die Höhen und ins Hinterland rechts und links der Mosel führen. Schon die Geologie sorgt für reichlich Abwechslung: Prägen anfangs noch sanfte Hügel und Kalksteinfelsen das Bild der Mosel, so läuft der Wanderer bei Trier über steil abfallende Buntsandsteinfelsen, ehe dann hinter Schweich die „klassische“ Mosel mit ihren steilen Weinbergen und Schieferfelsen beginnt.