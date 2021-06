Wanderung : Ausflustipp Mehringer Schweiz – Fünf Seen und eine römische Villa erwandern

Die Aussicht vom Fünfseenblick. Foto: TV/Verein Römische Weinstraße

Mehring Die „Extratour Mehringer Schweiz“ des Moselsteigs ist ein Premiumwanderweg und führt auf 14 Kilometern um den Weinort Mehring. Der Wanderweg bietet schöne Ausblicke sowie eine kleine Klettertour auf dem Rioler Klettersteig.

Start- und Zielpunkt des Moselsteig Seitensprungs Mehringer Schweiz ist der Weinort Mehring. Am Startpunkt am Sportgelände Mehring kann man sich entscheiden in welcher Richtung man den anspruchsvollen Rundweg in Angriff nehmen möchte. Wanderer, die die Kletterpassagen erleben wollen, sollten gegen den Uhrzeigersinn wandern, so wie hier beschrieben.

Zwischen Sportplatz und Sporthalle hindurch erreicht man die Hangkante. Der Moselsteig läuft ab hier gleich mit dem Seitensprung auf einem Großteil der Runde bis zum Fünfseenblick. Auf Graswegen, am Rand der Bebauung, geht es leicht aufwärts. An einem ersten Aussichtspunkt vorbei erreicht der Weg den Waldrand. Im Wald führt der Seitensprung für ein kurzes Stück steil bergan, bevor er auf einem ehemaligen Forstweg durch den von Schieferfelsen aufgebauten Hang bis zum Moselniveau abwärts leitet.

Der folgende Abschnitt führt am Waldrand entlang. Nur ein kurzes Stück vom Weg entfernt liegt die Freizeitanlage Triolago.

Am Molesbach entlang, der sich hier eindrucksvoll eine Rinne in die Schieferfelsen gegraben hat, führt der Weg steil bergan. Nach einem kurzen Stück kann man sich für die Klettervariante, die mit einem Drahtseil gesichert ist, oder den „normalen“ Aufstieg zum Gipfelkreuz entscheiden. Am Gipfelkreuz auf dem Kumer Knüppchen treffen beide Varianten wieder zusammen. Sitzgelegenheiten und eine Liege laden dazu ein, das Moselpanorama zu genießen.

Der folgende Abschnitt führt über schmale Pfade, Stufen und Tritte steil bergab in den Steilhang der Mehringer Schweiz. Mit Erreichen eines Forstwegs bleibt der Seitensprung jetzt für ein kleines Stück auf einer Höhe. Nach einem kurzen Aufstieg durch Nadelwald ist ein höher gelegener Forstweg erreicht, der Seitensprung- und Moselsteig-Wanderer durch den bewaldeten Steilhang führt. Das dieser Weg stetig bergauf führt, fällt bei der abwechslungsreichen Strecke kaum auf. Nach Querung der Kreisstraße folgt man einem Forstweg. Hier ist der höchste Punkt des Seitensprungs Mehringer Schweiz erreicht. Der Weg führt auf einen Forstweg zu dem Aussichtsturm Fünfseenblick.

Der etwa 20 Meter hohe Turm mit 105 Stufen bietet eine grandiose Aussicht über die „Mosel-Seen“, die Weinberge und Waldflächen bis zu den Kuppen der Eifel.

Von nun an folgt der Weg nur der Seitensprung-Markierung, denn der Moselsteig bleibt weiter auf der Höhe, während der Seitensprung direkt am Turmfuß auf einem Pfad steil bergab führt. Über einen felsigen Pfad erreicht man die Weinberge. Der Seitensprung nutzt nun den Weg zwischen Wald und Weinbergen. Dadurch kann man über eine längere Wegstrecke die Aussicht auf die Mosel genießen.

Die schmalen Pfade in einem ehemaligen Steinbruch sind danach nochmal etwas anspruchvoller, teils mit Seilsicherung und Eisenleiter, aber auch nicht weniger beeindruckend. Der letzte Abschnitt zurück nach Mehring führt durch die Weinberge am Wassertretbecken und Rastgelegenheiten vorbei. Eine Schleife am Ortsrand führt zur rekonstruierten Römischen Villa „Villa rustica“.

Wer eine größere Bergtour plant, für den ist der Seitensprung Extratour Mehringer Schweiz genau das Richtige. Die An- und Abstiege der rund fünfstündigen Tour auf naturnahen Pfaden erfordern Kondition und Konzentration. Auf rund 14 Kilometern, die auch in zwei kleinere Runden aufgeteilt werden können, führt die Rundtour mit vielen Höhenmetern vorbei an beeindruckenden Aussichtspunkten, einer Einkehrmöglichkeit und durch naturnahe Waldabschnitte.

Fotos (4): Verein Römische Weinstraße

Mehringer Schweiz Karte Foto: TV/Mosellandtouristik

Blick vom Felsenkreuz ins Moseltal bei Riol und Mehring.

Die Villa Rustica in Mehring. Foto: TV/Verein Römische Weinstraße

Wandern in der Sonne auf dem Moselsteig. Foto: TV/Verein Römische Weinstraße

stein-wein-panorama-erlebnisweg-fell. Foto: TV/Jakobs, Ralf