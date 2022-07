Verkehr : Von Wassermelonen und Flugzeugen: Was die Statistik über Rheinland-Pfalz verrät

Kondensstreifen am fast wolkenfreien Himmel: Fast eine halbe Million Flugzeuge ist im ersten Halbjahr über Rheinland-Pfalz geflogen. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Trier Der Statistik entgeht nichts. Selbst die Zahl der Flugzeuge, die über Rheinland-Pfalz fliegt, wird registriert. Ein paar Zahlen, über die man staunen kann.

Es gibt ja inzwischen für so ziemlich alles eine Statistik. Viele sind interessant, einige regen zum Nachdenken an, einige zum Kopfschütteln, andere zum Achselzucken nach dem Motto „Ist so interessant, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt“. Und dann gibt’s noch Statistiken, die einfach in die Zeit passen. Wie wär’s angesichts der aktuellen Temperaturen mit dieser? Jeder Rheinland-Pfälzer aß im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als sechs Kilogramm Wassermelone. Das hat das Statistische Landesamt herausgefunden.

Statistik über Wassermelonen in Rheinland-Pfalz

Gut möglich übrigens, dass der Wassermelonen-Absatz von jährlich 26.500 Tonnen bald noch steigt. Denn nach den Vorausberechnungen der Statistiker wird die Einwohnerzahl von Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren kontinuierlich steigen – bis 2040 auf 4,17 Millionen. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist das immerhin ein Plus von knapp 70.000 Bürgerinnen und Bürgern.

Lesen Sie auch Rösten und mahlen : Was sich aus Wassermelonenkernen machen lässt

Langfristig geht die Zahl der Einwohner dann wieder zurück. Schlecht für die Wassermelonen-Produzenten. Aber vielleicht werden im Jahr 2070 ja auch andere Früchte gegessen als Melonen...

Statistik zu Flugzeugen über Rheinland-Pfalz

Zurück zum Wetter. Haben Sie eigentlich an einem dieser seit Wochen fast wolkenfreien Tage schon mal in den Himmel geschaut und gezählt? Was gezählt? – Na, die Flieger natürlich, die – mal mit und mal ohne Kondensstreifen zu hinterlassen – da oben ihre Bahnen ziehen! Es waren in diesem Jahr bis einschließlich 27. Juni exakt 465.385 Flieger, die Rheinland-Pfalz überquert haben. Das sagt zumindest die Deutsche Flugsicherung, wie einer Antwort des Mainzer Innenministeriums auf eine Anfrage des parteilosen Abgeordneten Matthias Joa zu entnehmen ist.

Fast eine halbe Million zivile Flieger im Halbjahr über Rheinland-Pfalz – ist das viel oder wenig? Laut Deutscher Flugsicherung sind im gesamten vergangenen Jahr 490.736 zivile Flieger über Rheinland-Pfalz geflogen. „Ungefähr“, so die Flugsicherung, weil sich der Luftverkehr ja schließlich nicht an Landesgrenzen orientiere und es sich bei den Zahlen daher nur um Annäherungswerte handele. Heißt aber auch: Gegenüber den wegen Corona flauen beiden Vorjahren (2020 gab es sogar „nur“ 422.420 Flüge über Rheinland-Pfalz) startet der zivile Flugverkehr jetzt wieder richtig durch.