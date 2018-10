Musikvereine spielen Gemeinschaftskonzert

Die Partnerschaft der Städte Saarburg und Sarrebourg geht zurück bis ins Jahr 1952. Auf der Basis dieser Freundschaft spielen die Musikvereine Harmonie Municipale Sarrebourg 1893 und der Musikverein Saarburg von 1892 am Samstag, 10. November, ein Gemeinschaftskonzert.

Das Zusammenwirken der beiden Traditionsvereine – Saarburg feierte 2017, Sarrebourg in diesem Jahr den 125. Geburtstag – beschränkt sich dabei keineswegs auf die Musik; gegenseitige Besuche „als Touristen“, gemeinsame Wanderungen, Ausflüge und dergleichen mehr unterstreichen die Verbundenheit.

Am 10. November präsentiert sich die Harmonie Sarrebourg erstmals unter Leitung ihres neuen musikalischen Leiters Yves Scheppler in Saarburg. Ebenfalls mit von der Partie ist der Musikverein Saarburg mit seinem neuen Dirigenten Edgar Becker. Beide Orchester werden zunächst einzeln und im Anschluß gemeinsam auftreten. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle Saarburg. Karten sind im Vorverkauf bei allen Musikern, bei der Tourist-Information Saarburg sowie bei BücherVolk in Saarburg erhältlich. Zwei Wochen später, am 25. November, 15 Uhr, wiederholen die Akteure ihre Aufführung dann im Salle de Fetes zu Sarrebourg.