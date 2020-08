Demonstration : Fridays for Future: Schüler demonstrieren für Klimaschutz

Die Fridays for Future Demonstration in Trier unter Corona-Bedingungen. Foto: TV/Florian Jüngling

Trier Was haben ein Theaterstück, Wissenschaftler, Großeltern und Greenpeace gemeinsam? Diese Konstellation ist äußerst selten. Doch bei der Fridays-for-Future-Demonstration am Freitag in Trier, zu ersten Mal wieder seit Schulbeginn, trafen sie alle aufeinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Florian Jüngling

Mit Redebeiträgen begann Greenpeace vor der eigentlichen Demo: Die Redner wollten die Menschen für ein Handelsabkommen sensibilisieren, das den Regenwald bedrohe. Ein Wissenschaftler der Gruppe Scientists-for-Future leitete ein mit den Worten: „Um Klimawandel sollten sich nur Experten kümmern. Und ich halte die hier Anwesenden für echte Experten.“ Zudem verwies er auf die anstehenden Landtagsahlen und betonte, das Friday-for-Future wichtiger als Schule sei.

Es folgte ein kurzer Aufruf der Gruppe Ende-Gelände-Vernetzung, um bei einem Projekt ähnlich des Hambacher Forsts bei einer Aktion des zivilen Ungehorsams teilzunehmen. Abschließend wurde ein Theaterstück aufgeführt, das Großkonzerne wie RWE, Bayer und Nestlé kritisierte. Das Stück wurde mit einer Parodie des Songs „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher abgeschlossen.