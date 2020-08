Natur : Kinder lernen im Wald bei Prüm Pflanzen und Tiere kennen

Prüm/Arzfeld (red) Die Fachstelle Spielsucht, die mobile Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm und die Fachstelle Suchtprävention des Caritasverbands Westeifel haben zusammen einen wildnis­pädagogischen Aktionstag für Kinder in Prüm ausgerichtet.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas und die neun Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren war der Weg das Ziel, und immer wieder stoppte die Gruppe an inter­essanten Stellen. Die Kinder beobachteten Tiere, sammelten Brombeeren und Brennnesseln oder bewunderten die schöne Natur. Während der Wanderung sammelten die Kinder duftende Pflanzen, Blüten oder andere interessante Fundstücke für eine kleine Duftbox als Erinnerung. An der Skihütte in Prüm bauten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem Picknick zwei eigene Waldhütten. Weitere Spiele und viele tolle Gespräche untereinander rundeten den Tag im Wald ab. Foto: Caritasverband Westeifel/Franz Urfels