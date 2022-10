Kommentar : Bremsschwellen gegen Raser in Trier – Warum nicht von Nachbarn lernen?

Trier Auf dem Petrisberg bremsen „Berliner Kissen“ Schnellfahrer aus. Das funktioniert und sollte Vorbild für weitere Straßen in Trier sein.

Et gitt nit geraant! - Leider wird dieser Vorsatz auch von einheimischen Autofahrern zu selten in die Tat umgesetzt. Zu schnell gefahren wird fast überall in Trier, wo nicht gerade Blitzersäulen zur Entschleunigung mahnen. Sofern es der Straßenbelag zulässt, tragen auch Tempo-30-Vorgaben und am Straßenrand parkende Fahrzeuge nicht ausreichend zur Entschleunigung des Verkehrs bei. Spätestens in der Nacht treiben zu viele PS-Ritter ihre mehr oder weniger aufgemotzten Boliden zur Tempohatz.