Jugendpflege : Die Kreisjugendpflege Trier-Saarburg stellt ihr Jahresprogramm 2022 vor.

Trier/Saarburg Die Kreisjugendpflege Trier-Saarburg plant in diesem Jahr zahlreiche Aktionen und Ausflüge. Trotz Corona-Pandemie sollen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, mit Gleichaltrigen gemeinsam etwas zu erleben. Die Kinder- und Jugendfreizeitenbroschüre 2022 bietet einen Überblick.

Der Landkreis Trier-Saarburg veranstaltet wie im vergangenen Jahr ein Alternativprogramm zum beliebten Ferienspaß in den ersten beiden Wochen der Sommerferien. Auch ein internationales Workcamp für junge Erwachsene ab 18 Jahren ist im Herbst in der kreiseigenen Jugendbildungswerkstatt in Kell am See geplant. Daneben bieten unterschiedliche Verbandsgemeinden mit ihrer Jugendpflege vielfältige Veranstaltungen wie beispielsweise Abenteuercamps, Medienworkshops oder politische Jugendtouren an. Auch andere Einrichtungen wie die Erlebniswerkstatt Saar, die Internationale Freizeit-Jugend oder die KulturGießerei Saarburg machen ein abwechslungsreiches Programm. Überregionale Anbieter sind mit verschiedenen Ferienaktivitäten ebenso in der Broschüre vertreten. Die ersten Aktionen sind bereits im Februar gestartet.