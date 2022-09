Brauchtum : Ehranger Markt: Ein Stück Geschichte und Tradition kehrt zurück in den Stadtteil

Trier Der Ehranger Markt wird am Dienstag mit einem großen Feuerwerk zu Ende gehen – viel Livemusik und Sport im Programm.

Auch in diesem Jahr vertreten sind der Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang sowie zahlreiche andere Vereine, Verbände und Gewretreibende. Darunter sind der Gewerbeverein Trier-Quint, die Freiwillige Feuerwehr Ehrang, Fleischerei Adams, der Winzerhof Löwener Mühle und viele mehr. Neben mehreren Süßigkeiten­ständen und Confiserien wimmelt es von Kirmes- und Rummel­platz-­Elementen. Ein großes Angebot besteht vor allem für die jüngeren Besucher, die nach fast zwei Jahren hier wieder besonders auf ihre Kosten kommen. Im Angebot sind Klassiker wie Entchen­fischen, Dosenwerfen, ein Kettenkarussell, Autoscooter, Kinderschminken sowie Zielschießen in diversen Varianten. Es erwartet die Besucher viel Livemusik, begleitend zum Standardprogramm an den Ständen. Diese öffen bereits am frühen Nachmittag. Auf der großen Hauptbühne am Peter-Roth-Platz ist bis Dienstag für jede Altersklasse etwas dabei. Die Band First Man on Mars hat am Eröffnungsabend gespielt. Der Stadtmauerlauf fand am frühen Sonntagnachmittag statt. Viva la Vida werden am Sonntagabend auftreten. Am Montag, dem Familientag, gibt es eine Tombola.