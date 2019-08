Wirtschaft : Neue Ehrenmitglieder beim Gewerbeverein Ehrang-Quint

Trier-Ehrang/Quint Das Sommerfest war gleichzeitig die Jahreshauptversammlung des Vereins.

(red) Zu seiner Jahreshauptversammlung mit Sommerfest hat sich der Gewerbeverein Ehrang-Quint auf dem Sportplatz Ehranger Heide getroffen. Der neue Vorstand wurde vorgestellt und Werner Loch, Bertrand Adams, Wolfgang Thonet und Michael Haas für ihre langjährige Vereinsarbeit zu Ehrenmitgliedern ernannt. „Ehrangs Straßen blühen auf“, spielte Tim Prenzel, der als zweiter Vorsitzende den ersten Vorsitzenden Wladimir Pojanow vertrat, auf die zahlreichen bunten Bepflanzungen an Ehrangs Hauptverkehrswegen an. Viele neue Mitglieder wurden außerdem in den zurückliegenden Monaten gewonnen. Bei der Versammlung wurde zudem die neue Homepage www.alles-nah.de präsentiert. Nach dem offiziellen Teil ging es weiter mit dem Sommerfest des Gewerbevereins. Die Unternehmer des Ortsbezirkes tauschten sich bei Speisen und Getränken aus und planten neue Projekte.