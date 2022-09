Energie : So gelingt die regionale Energierevolution

Schweich Lösungsansätze für eine regionale Energiewende haben drei Referenten auf der Veranstaltung „Regionale Energierevolution – Nachhaltigkeit als Fundament der Energieversorgung“ präsentiert. Was der aktuelle Stand ist und wie die Energierevolution gelingen kann.

Arndt Müller erklärte, welchen Beitrag die Stadtwerke Trier (SWT) zu einer nachhaltigen Energiewende leisten möchten. Um das zu erreichen, haben sie vier Sektoren für die Stadt Trier entwickelt, die sie energetisch und nachhaltig vernetzen möchten. Diese sind Mobilität, Energie, Daseinsvorsorge und Kommunikation. Im Sektor Mobilität soll es beispielsweise gelingen, den Straßenverkehr in Trier flüssiger zu machen. Dabei sollen große Bildschirme in der Stadt helfen, die den Autofahrern bereits früh freie Parkplätze anzeigen, um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten. Bei der Mobilität möchten sie zudem, so weit es geht, auf Strommobilität zurückgreifen.

Die Firma Schoenergie aus Föhren installiert Solarstromprojekte in den Kommunen vor Ort. In den vergangenen 15 Jahren haben sie 800 Megawatt an Leistung umgesetzt, wie der Geschäftsführer Gerd Schöller berichtet. Um die Energiewende zu bewältigen, müsse aber an Tempo zugelegt werden, so Schöller weiter. Das Problem sei, dass es aktuell eine Diskrepanz gäbe zwischen den Planungen der Unternehmen bezüglich des Strombezugs in der Zukunft und der aktuell tatsächlich zur Verfügung stehenden Energiemenge. Denn zum jetzigen Stand sei die erforderliche Energiemenge nicht verfügbar. Um das zu ändern, müsse man auch auf die Solarenergie setzen, da sie bezahlbare und nachhaltige Energie verspreche. So sei es möglich, durch Solarenergie 90.000 Kilowattstunden pro 1000 Quadratmeter an Energie zu erzeugen. Betrachtet man die für Solarenergie zur Verfügung stehende Freifläche, könne man pro Hektar 1000 Megawattstunden an Energie erzeugen.