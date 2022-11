Fastnachtsveranstaltungen 2023 : Trierer Rosa Karneval: Der Vorverkauf läuft

Trier 2023 will der Verein SCHMIT-Z es wieder karnevalistisch im Messepark krachen lassen. Die Freude ist groß, nach zwei Jahren Pause wieder mit den Triererinnen und Trierern zu feiern. Das 2020 verkündete Motto „pompös“ ist auch 2023 aktuell.

Wegen in vielen Bereichen gestiegener Kosten werden „nur“ drei große Rosa Sitzungen im Messepark Trier angeboten: am 11., 17. und 18. Februar. Der Ticket-Vorverkauf läuft über die Homepage des Vereins: www.schmit-z.de/tickets. Wer online nicht buchen kann, dem steht das SCHMIT-Z-Büro in der Mustorstraße 4 jeden Dienstag von 16 bis 19 Uhr für den Vorverkauf zur Verfügung. Bereits bezahlte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Tickets für Karnevalsfreitag (25. Februar 2022) gelten ausschließlich für Karnevalsfreitag, 17. Februar, Tickets für Karnevalssamstag (26. Februar 2022) gelten für Karnevalssamstag, 18. Februar 2023. Bezahlte Tickets können bis zum 29. November rückerstattet oder umgetauscht werden. Dies geht nur per Mail an info@schmit-z.de unter Angabe der Bestellnummer. Der Bearbeitungsvorgang kann unter Umständen eine Woche dauern.