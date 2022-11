Feuerwehr im Einsatz : Sattelschlepper brennt in Trierweiler aus

Foto: Agentur Siko 16 Bilder LKW in Trierweiler ausgebrannt

Trierweiler In Trierweiler ist am Montagabend ein Sattelschlepper ausgebrannt. Was darüber bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red/siko