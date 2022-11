Polizei : Mehrere Fälle von Unfallflucht

Hillesheim/Gerolstein Die Polizei sucht Zeugen zu Unfallfluchten in Gerolstein und Hillesheim.

Gleich drei Unfallfluchten in Hillesheim und Gerolstein registrierte die Polizei in jüngster Zeit. Am Donnerstag um 8.34 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftrad einen Fußweg in der Wallstraße in Hillesheim. Hier touchierte er mit der rechten Seite seines Fahrzeuges eine Hausfassade und beschädigte diese. Er fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.