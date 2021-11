Kolumne Straßenkampf : Achtung, Geometrie-Asse auf Zebrastreifen unterwegs! – Was unser Autor im Straßenverkehr erlebte

Trier Diesmal geht es bei der Kolumne Straßenkampf um das Überqueren von Zebrastreifen und wie sehr es Autofahrer nerven kann.

Kennen Sie die chronischen Schrägschleicher? Die haben offensichtlich von Aufmerksamkeit noch nie etwas gehört. Sie kommen zum Zebrastreifen. Manchmal gucken sie zögerlich, bevor sie die Straße betreten. Manchmal schmeißen sie sich geradezu mit Todessehnsucht und Gottvertrauen auf die Fahrbahn. Gemeinsam haben sie alle ihr langsames Tempo auf dem eigentlichen Zebrastreifen. Nein, ich rede nicht von Fußkranken. Eine zweite Gemeinsamkeit: Sie haben offensichtlich alle in Geometrie gut aufgepasst. Denn sie wissen genau: Die kürzeste Strecke von einer Ecke zur gegenüberliegenden in einem Rechteck ist die Diagonale. Das gilt auch für den Zebrastreifen. Wer die Straße diagonal überschreitet, legt auf der Fahrbahn die längste Strecke in die gewünschte Richtung zurück. Deshalb gehen die Schrägschleicher auf Seite A in der linken Ecke los und kommen auf Seite B in der rechten Ecke an.