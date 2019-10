Musik : Schüler-Jazz-Ensembles huldigen griechischer Gottheit

Die Jazz-Ensembles des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums haben ihre dritte CD eingespielt und in der Tufa vorgestellt.

Für die Schüler der Jazz­ensembles des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums (FWG) war die Produktion einer neuen CD und deren Präsentation eine Gelegenheit, die es zu nutzen galt. Das beschreibt auch der griechische CD-Titel „Kairos“: In der griechischen Mythologie wird Kairos als kahlköpfige Gottheit dargestellt, von deren Stirn eine einzelne, lange Locke hängt. Diese Figur stellt die personifizierte Gelegenheit dar, die es am Schopfe zu packen gilt, bevor man sie am haarlosen Hinterkopf nicht mehr zu fassen bekommt. Die Musiker der FWG-Jazzband und des FWG-Swing-Sextetts haben ihre Chance ergriffen und die gemeinsame dritte CD nach deren professioneller Produktion präsentiert. Mit den Titeln begeisterten die Ensembles unter der Leitung von Stefanie Lamberti das Publikum im voll besetzten großen Saal der Tufa und verkauften einen großen Teil ihres CD-Bestands.