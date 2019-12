Konzert : Vierter Advent in St. Paulin in Trier

Trier (red) Die Abendmesse am vierten Advent um 18.30 Uhr in St. Paulin in Trier gestaltet der Projektjugendchor der PG St. Paulin & Rommersheim unter der Leitung von Volker Krebs. Die jugendlichen Sänger haben sich im vergangenen Jahr nach der Ministrantenwallfahrt nach Rom als Projektchor zusammengefunden und gestalten nun das vierte Projekt gemeinsam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red