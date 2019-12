Comedy : Humorvolles Weihnachten in Trier

Foto: Kleine Quatschmusik

Trier (red) In „Eine kleine Quatschmusik“ nehmen Eva Maria Amann, Bonko Karadjov und Malte Kühn am Sonntag, 22. Dezember, 16 Uhr, im Kasino am Kornmarkt in Trier berühmte Weihnachtstressklischees auf humoristische, musikalische Weise auf die Schippe.

