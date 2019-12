Tefftival Trier : Triebverzicht zurück im Rampenlicht

Heimspiel für Triebverzicht in Trier (von links): Helmut Haag (Keyboard, Gesang), Gerd Lintz (Schlagzeug), Michael „Lemmi“ Lehnert (Gitarre), Chris Steil (Gesang, Gitarre), Marina Belle (Gesang), Bernd Bierbrauer (Gesang, Gitarre), Christian „Lambo“ Lambertz (Schlagzeug), Bernd Leiendecker (Keyboard), Marcus Voggenender (Bass). Foto: Christian Steinmetz

Trier In den 80er Jahren prägte die Band Triebverzicht die Trierer Rock- und Popszene. Beim Tefftival gibt sie am kommenden Montag ein Comeback.

Wie ersetzt man jemanden, der natürlich nicht ersetzbar ist? Am besten versucht man es erst gar nicht. Dieser Erkenntnis ist es unter anderem zu verdanken, dass die Trierer Band Triebverzicht (1981 bis 1987) am Montag, 23. Dezember, beim Tefftival in der Tufa Trier auftritt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Band wird dann fehlen: Ihr charismatischer Sänger Ronnie Griesau starb 2015 mit nur 52 Jahren. „Wir freuen uns sehr, zum Tefftival angefragt worden zu sein“, sagt Gründungsmitglied Helmut Haag. „Dabei war die Entscheidung, nochmal aufzutreten, nicht leicht, da Frontmann Ronnie Griesau leider nicht mehr unter uns ist.“

Info 8. Tefftival: Programm und Infos (AF/bec) Das Programm der achten Tefftival-Auflage im großen Tufa-Saal: Nach drei Jahren Pause werden die Shanes wieder auftreten – die Trierer Hardpolka-Band hat sich deutschlandweit einen Namen gemacht und viele andere Bands inspiriert. Triebverzicht waren in den 80ern auf den Bühnen der Großregion unterwegs – unter anderem im Vorprogramm von Klaus Lage.Mit Candy Apple Grey spielt zudem eine der dienstältesten Indierock-Bands der Region. Härtere Klänge gibt’s von der Newcomerband I.NO.Y, die in einem der Probenräume des ausrichtenden Musiknetzwerks Trier am Programm arbeitet. Und auch ein paar Coversongs werden zu hören sein – beim ersten Auftritt von THE KORREKT-NESS, benannt nach einem der bekanntesten 80er-Clubs der Region, dem „Korrekt“ in Trier. Ihre Setlist ist eine Hommage an die Musik der frühen 80er Jahre. Das Eintrittsgeld kommen dem Musiknetzwerk Trier zugute, dass sich um die Verbesserung der Möglichkeiten für Pop und Rockmusiker bemüht. Los geht’s am Montag, 23. Dezember, um 20 Uhr im großen Saal der Tufa. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Um einen Vergleich mit Griesau erst gar nicht heraufzubeschwören, übernehmen drei bekannte Trierer Musiker den Gesangspart: Bernd Bierbrauer gibt nach zehn Jahren Bühnenabstinenz sein musikalisches Comeback. Seine größten Erfolge feierte er deutschlandweit mit Frank Rohles und Thomas Konder in der Band „Innuendo – Tribute to Queen“. Dabei gab es schon früh Berührungspunkte zu „Triebverzicht“: Sein erster Gitarrenlehrer im Alter von elf Jahren war Michael „Lemmi“ Lehnert, Gitarrist von Triebverzicht. Als Sänger Ronnie Griesau 1987 ausstieg, folgte ihm Bernd Bierbrauer bei Triebverzicht nach. 1988 benannte sich die Band in The Firlefanz um und war bis 1991 musikalisch aktiv war.

Von Chris Steil, Frontmann bei Steilflug, stammt die Idee, für das Tefftival die Gesangsposition mehrfach zu besetzen. Das kam bei Triebverzicht so gut an, dass man ihn bat mitzumachen. Steil: „Ich stand in den 80ern als Nachwuchstalent schon vor der Bühne, wenn Triebverzicht spielte“ - beim Tefftival wird er nun auf der Bühne stehen.

Marina Belle, Lead-Sängerin der Band Low-Fi Rockets, startete als Rocksängerin 1997 bei She‘s the Boss in der Hunsrücker Musikszene. Sie komplettiert das Gesangs-Trio und ist in Trier seit 2006 in verschiedenen Bands aktiv.

In dieser Konstellation hat Triebverzicht in Vorbereitung für das Tefftival im September mit Vokalproben begonnen. „Wir hatten alle schon viel Freude und Gänsehaut bei unser Klausurprobe am ersten November-Wochenende in Trier, denn wir wollen unsere Fans nicht enttäuschen“, sagt Schlagzeuger Gerd Lintz, der als Gründungsmitglied fürs Comeback extra aus Dresden zurück nach Trier kommt. Mit am Start sind außerdem Lemmi Lehnert (Gitarre), Chris „Lambo“ Lambert (Schlagzeug), Helmut Haag (Keyboard) Bernd Leiendecker (Keyboard) und Marcus Voggenender (Bass).

Triebverzicht-Fans dürften viele der Songs von damals noch kennen, auch wenn die Arrangements moderner daherkommen. Viele Texte sind ohnehin aktueller denn je: sozialkritische Songs und Lieder über die Liebe kommen eben nie aus der Mode.

Beim Tefftival gedenkt die Trierer Musikszene jedes Jahr traditionell Helmut „Teff“ Steffgen, der 2011 starb. In diesem Jahr wird auch die Erinnerung an Ronnie Griesau lebendiger denn je sein.