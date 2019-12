Blaulicht : Polizei Trier fasst drei Einbrecher

Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Brotstraße hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag, in Tatortnähe drei Männer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde Diebesgut gefunden, das nach Einschätzung der Polizei aus einer anderen Straftat stammt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red