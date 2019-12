Polizei : Altreifen im Wald abgeladen

In Daun-Neunkirchen sind Altreifen illegal abgelagert worden. Foto: Polizei. Foto: TV/PolizeiDaun

Daun-Neunkirchen (red) Wie der Polizeiinspektion Daun nach eigenen Angaben nun erst mitgeteilt wurde, haben Unbekannte am 11. oder 12. Dezember Altreifen, teilweise mit Aluminiumfelgen, am Rand eines Wirtschafts- und Wanderwegs am Parkplatz der Landstraße 28 von Daun kommend in Richtung Daun-Neunkirchen abgelagert.

