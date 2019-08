Kirche : Eröffnungsgottesdienst Paulinusfest in St. Paulin

Eröffnungsgottesdienst Paulinusfest in St. Paulin

Trier Wer kennt sie nicht, die lateinamerikanischen Tänze wie Salsa, Samba, Bossa Nova, Rumba und Tango? Martin Völlinger benutzt diese mitreißende Musik für die Vertonung des lateinischen Messtextes und komponiert ein Werk mit seiner Latin-Jazz-Mass.

Neben lateinamerikanischer Musik reicht das Spektrum von Gospel bis zu Pop-Ballade und Funk. Mit Hilfe dieser Musik drückt er Empfindungen wie Freude, Zuversicht, Hoffnung und Glück aus. Er versteht es, durch die unterschiedlichen Rhythmen und Stile den Text detailliert auszudeuten. Zu erleben gibt es abwechslungsreiche Grooves, einprägsame, charakteristische Melodien, ausgefeilte Harmonik, improvisatorische Elemente, Solo-Passagen, vielfältige Chor- und Instrumentalsätze sowie formalen Reichtum beim Eröffnungsgottesdienst des Paulinusfestes am Samstag, 31. August, ab 16.45 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier. Es singen der Jugendprojektchor PG St. Paulin & Rommersheim sowie Vokalensemble und Basilikachor St. Paulin unter der Leitung von Volker Krebs. Dazu spielen Cordula Hamacher Saxofon, Tanja Silcher Kontrabass, Uli Krupp Klavier und Martin Schäfer Schlagzeug.