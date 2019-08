Mobiler Aussichtsturm : Aufbauarbeiten für City Skyliner laufen

Aufbau City Skyliner in Trier. Foto: Hans Krämer

Trier (red) Die Arbeiten zum Aufbau der mobilen Aussichtsplattform City Skyliner haben am Dienstag am Roten Turm neben der Trierer Konstantin-Basilika begonnen. Der mit 81 Metern höchste mobile Aussichtsturm der Welt soll von Freitag, 30. August, an bis zum 6. Oktober täglich bis zu 60 Personen pro Fahrt in die Höhe bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Eine Fahrt dauert sieben Minuten. Wer oben auf der Plattform angekommen ist, wird mit einer einzigartigen Sicht auf die Stadt belohnt. Der Trierische Volksfreund bietet exklusiv die Gelegenheit, am Samstag, 14. September, ab 9.30 Uhr im City Skyliner in Trier zu frühstücken (der Termin 21. September ist bereits ausgebucht). Der Preis pro Person beträgt 20 Euro (inklusive Eintrittspreis). Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 30 Personen. Das Frühstück dauert etwa 90 Minuten.