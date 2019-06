Vortrag : Vortrag über Mode im Stadtmuseum Simeonstift Trier

Trier Die Mode ist in ständigem Wandel – die Trends kommen und gehen, was vor wenigen Jahren noch modern war, gilt oftmals bald als „untragbar“. Doch wie entstehen diese Modetrends? Prof. Dirk Wolfes, Leiter der Fachrichtung Modedesign an der Hochschule Trier, beleuchtet in einem Vortrag im Rahmen der Mode-Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, die Mechanismen des Trendsettings.

