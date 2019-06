Wettervorhersage für diese Woche : Dominik Jung verspricht Badewetter für alle

Region Der heißeste Tag der Woche wird der Mittwoch mit rund 35 Grad als Spitzenwert.

„Die heißen Zeiten gehen offenbar gerade erst so richtig los. Im Osten erleben wir den heißesten Juni seit fast 140 Jahren, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net Auch sonst sei der Monat bisher wärmer als im Klimamittel. Und es gehe heiß weiter. „Der heißeste Tag der Woche wird der Mittwoch mit rund 35 Grad als Spitzenwert. Danach wird es etwas kühler, doch schon zum nächsten Montag könnte sich aus Nordafrika neue Hitze bei uns durchsetzen und das diesmal besonders im Süden. Da wären südlich des Mains 30 bis 37 Grad drin. Im Norden bliebe es kühler und zwischen den Luftmassen würde es weiterhin ordentlich krachen. Diese Juni scheint es in sich zu haben: Hitze, Unwetter, Hitze und das alles in rasantem Wechsel. Wobei wechselhaftes Sommerwetter für unsere Region eigentlich recht normal ist“ erklärt Jung .