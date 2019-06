Umwelt : Land stemmt sich mit Pakt gegen das Waldsterben

Mainz/Bitburg Millionenspritze, Bau-Offensive mit Holz und mehr Förster sollen Bäume in Rheinland-Pfalz retten.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nun mit Kommunen und privaten Besitzern ein Sofortpaket verabschiedet, das den Wald retten soll. „Die Erde hat Fieber, der Wald hat Atemnot. Das darf niemanden kaltlassen“, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin in Mainz. Um Waldbesitzern zu helfen, stockt das Land Hilfen für 2019 und 2020 um je 3,5 Millionen Euro auf, um Schäden zu beseitigen. Die Millionenspritze hatte das Land bereits im Mai wenige Tage vor der Europawahl mitgeteilt. Der Staatswald bekommt – so die Pläne im Doppelhaushalt – ohnehin je sieben Millionen Euro pro Jahr. In einer gemeinsamen Vereinbarung sprachen sich alle Kräfte dafür aus, stärker auf Mischwälder zu setzen, die sich dem Klimawandel besser anpassen können. Mit einer Bau-Offensive will das Land den Einsatz von Holz gezielt fördern. Das Land will auch mehr Nachwuchs für den Forst gewinnen, wo es an Fachkräften fehlt. Angedacht ist auch der Ausbau erneuerbarer Energien wie von Windrädern, von denen in Rheinland-Pfalz bislang rund 440 Anlagen in Wäldern stehen. Das Land wolle die Wälder als CO 2 -Speicher gegen umweltschädliche Ausstöße stärken, sagte Ministerin Ulrike Höfken (Grüne). 9,8 Millionen Tonnen an CO 2 vermieden Wälder in Rheinland-Pfalz jährlich, was 26 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen des Landes entspreche, sagte die Eifelerin, die regelmäßige Waldforen ankündigte. Höfken hob auch die wirtschaftliche Bedeutung des Waldes hervor. Die Forst-, Holz- und Papierwirtschaft beschäftige in Rheinland-Pfalz alleine 50 000 Menschen. „Wir machen uns große Sorgen um den Wald“, sagte Höfken.