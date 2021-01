Dienstjubiläen : 25 Jahre im Dienst des Waldes

Trier (red) Seit 25 Jahren sind die Forstwirte Jürgen Peters (Zweiter von links.) und Michael Klingler (Zweiter von rechts) im Öffentlichen Dienst beschäftigt. Zum Dienstjubiläum gratulierten neben Bürgermeister Michael Holstein (Mitte), Helmut Steuer (rechts), Büroleitung Forstamt Trier, und Otmar Coura (links), Geschäftsführer des Zweckverband Forst Trier-Land.

Jürgen Peters trat im Jahr 1995 als Forstwirt in den Dienst der Ortsgemeinde Kordel. Michael Klingler nahm nahezu zeitgleich seine Tätigkeit als Forstwirt für die Ortsgemeinde Ralingen auf. Seit dem 1. Juni 2013 sind beide beim Zweckverband Forst Trier-Land beschäftigt, in dem die ehemaligen Forstreviere in der Verbandsgemeinde Trier-Land aufgegangen sind. Bürgermeister Hol­stein betonte, wie wichtig die Pflege des Waldes und dessen nachhaltige Bewirtschaftung seien. Er dankte den Jubilaren für ihren Einsatz.