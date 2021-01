Corona-Pandemie : Seniorenbeirat hilft bei Anmeldung zur Schutzimpfung

Trier Die Corona-Schutzimpfung im Trierer Impfzentrum ist erfolgreich angelaufen. Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre sind aufgerufen, sich impfen zu lassen. Das ist aber nur nach vorheriger Anmeldung und Terminzusage möglich.

Doch für viele ältere Menschen ist dies eine entscheidende Hürde: Kein Internetzugang, eventuell sogar ohne Telefon – wie kann man sich anmelden? Hier bietet der Trierer Seniorenbeirat konkrete Unterstützung an. Vorsitzender Hubert Weis erklärt wie: „Natürlich haben wir keinen Einfluss auf die Terminvergabe. Aber wir können bei der Anmeldung unterstützen, und das wollen wir auch gerne tun!“ Wer also bei der Anmeldung Hilfe benötigt, kann sich an die Geschäftsstelle des Beirates im Rathaus wenden. Montags bis freitags können die Anfragen zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0651/718-3055 gestellt werden. Dann wird das weitere Vorgehen besprochen.