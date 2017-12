später lesen Kleinkunst Bühnen-Poeten feiern Geburtstag Teilen

Prosa und Poesie liegen beim Poetry Slam oft so eng beeinander wie Genie und Wahnsinn, mit denen die Künstler ihre Texte vortragen. Der nächste der immer unterhaltsamen und oft ganz schön nachdenklich machenden Wettbewerbe findet statt am Samstag, 16. Dezember, im Mergener Hof in der Rindertanzstraße.