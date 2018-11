Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner trägt das Collier der Industrie- und Handelskammer Trier

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier hat zum 35. Mal die Deutsche Weinkönigin mit ihrem goldenen Weincollier geehrt. Dirk Richter, Vorsitzender des Weinausschusses der rheinland-pfälzischen Industrie- und Hanelskammern, überreichte das Collier nun an Carolin Klöckner. Sie darf das Schmuckstück nun ein Jahr während ihrer Amtszeit als 70. Deutsche Weinkönigin tragen.

Dirk Richter lobte vor der Überreichung die neue Repräsentantin von Win- und Sekt aus Deutshland: „Sie haben die Jury bei ihrer Wahl durch Natürlichkeit, Charme, Lockerheit und Souveränität überzeugt.“ Wein sei für Klöckner Kulturgut und Kunsthandwerk zugleich. Begeistert habe sie sich insbesondere von der Innovationsbereitschaft und Kreativität der deutschen Weinerzeuger gezeigt. Carolin Klöckner freut sich über das Collier aus Trier: „Das Schöne ist, sich für das tolle Produkt Wein engagieren zu dürfen. Das Collier wird mich künftig bei vielen Anlässen begleiten.“

Das traditionelle Weinrebencollier aus den 1980er Jahren hat die IHK Trier im Jahr 2000 durch einen Halsreif aus Gold, geschaffen vom Trierer Goldschmiedemeister Alfred Füting, ersetzt. Auf der Rückseite des Colliers sind die Namen aller Weinhoheiten eingraviert, die es zuvor tragen durften. Stifter des Colliers ist der verstorbene Ehrenvorsitzende des IHK-Weinausschusses, Herbert Reh.

Dei 23-jährige Carolin Klöckner wohnt in Vaihingen im Weinbaugebiet Württemberg (Baden-Württemberg), dessen Gebietsweinkönigin sie 2017/18 war. Am 28. September wurde die Neustadt/Weinstraße als Nachfolgerin von Katharina Staab aus Oberhausen an der Nahe zur 70. Deutschen Weinkönigin gewählt.

Amtierende Prinzessinnen sind die Pfälzerin Inga Storck und Klara Zehnder aus Franken.