Braucht Trier eine neue Eislaufhalle?

Elias Kowarschick (19), Wittlich:

„Der Bau einer neuen Eishalle wäre auf jeden Fall gut. Ich selbst fahre viel lieber in geschlossenen Hallen, da wird man nicht so beobachtet. Da schaut einen nicht jeder an, der vorbeigeht. Außerdem ist es da egal, ob es regnet, man kann bei jedem Wetter fahren. Auch die Eisqualität ist in einer geschlossenen Halle um einiges besser als in einer Eislaufbahn in freier Umgebung.“

Julia Käfer (25), Trier:

„Viele Jugendliche können sehr gut Schlittschuh fahren und tun es auch gerne, aber haben nicht oft genug die Gelegenheit dazu. In Trier gibt es generell wenige Freizeitmöglichkeiten. Eine neue Eishalle wäre eine super Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, ihre Freizeit aufregender zu gestalten. Außerdem wäre es für Familien schön, auch bei Regen fahren zu können.“

Alfred Mathias Trappen (78), Trier:

„Der Bau einer neuen Eishalle ist ein Gewinn für Trier! Vor allem die Leute, die immer nach Bitburg zur Eishalle fahren müssen, können davon profitieren. Das erspart ihnen viel Zeit und Geld.“

Die Interviews führte Alessandra Kessel