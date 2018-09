später lesen Gärten Kleingärtnerverein feiert Fest Teilen

() Der Kleingärtnerverein Tempelbezirk in Trier feiert von Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 8. Juli, sein Fest im Vereinshaus am Bach 8. Die Sprechstunden im Vereinshaus sind noch bis Oktober an jedem dritten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.