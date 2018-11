später lesen Kultur Verein Trierisch stellt Jahrbuch vor Teilen

In der Mitgliederversammlung des Vereins Trierisch in der Remise des Museums am Dom wurde der Vorsitzende Udo Fleck seinem Amt bestätigt. Der 47-Jährige, der auch Schriftleiter des Neuen Trierischen Jahrbuchs (NTJ) ist, leitet den Traditionsverein seit 2010.