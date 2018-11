später lesen Advent Weihnachtsmarkt in der Burg Teilen

Twittern

Teilen



Der Kulturverein Trier-Irsch veranstaltet auch in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt zwischen den historischen Mauern der Irscher Burg am Samstag, 1. Dezember, 16 bis 21 Uhr (18 Uhr Abendmesse zum 1. Advent in der Pfarrkirche), und am Sonntag, 2.Dezember, 13 bis 17.30 Uhr.