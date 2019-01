Beim Weinforum in den römischen Thermen unter dem Trierer Viehmarkt präsentieren Weingüter aus dem gesamten Moselgebiet die besten Weine des Anbaugebietes aus der Landesweinprämierung sowie ausgesuchte Weine aus den Gastregionen Ahr, Mittelrhein und Nahe. red

Die Besucher haben von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. Januar, die Möglichkeit, rund 210 Weine aus etwa 70 Betrieben in den antiken Mauern zu probieren. Die Karten für Samstag, 19. Januar, sind ausverkauft. Für Freitag, 18. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr sowie Sonntag, 20. Januar, von 11 bis 17 Uhr, sind jeweils nur noch wenige Karten erhältlich.

Die Karten für die Veranstaltung kosten 33 Euro und sind erhältlich unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996, eventuell vorhandene Restkarten werden an den Veranstaltungstagen in den Thermen am Viehmarkt an der Tageskasse angeboten.