Bildung : Aktion zum Programm Erasmus plus am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun

Aktion zum Programm Erasmus plus am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun

Daun (red) Die Erasmus-Tage, zu denen die französische Nationale Agentur jedes Jahr im Oktober aufruft, zeigen, welche Möglichkeiten das Erasmus-plus-Programm bietet.

Am Thomas-Morus-Gymnasium Daun, das an dem Länder­austausch­programm beteiligt ist, schmückten dazu Flaggen aller europäischen Nationen das Treppenhaus. Die Schule feierte ihren Beitritt zum Konsortium der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier. Seit Juni ist das Gymnasium bereits akkredidiert.

Die internationalen Beziehungen des TMG zu seinen Partnerschulen in Frankreich, Polen, Ruanda und den USA sollen künftig auf europäischer Ebene ausgebaut werden. So arbeiten Lehrkräfte am TMG bereits jetzt intensiv an einem berufsorientierenden Projekt mit der Partnerschule in Epinal (Frankreich).