Natur : Drei Touren durch die Vulkaneifel

Daun/Manderscheid/Grosslittgen (red) In der Reihe „Natur Aktiv Erleben“ des Gesundlandes Vulkaneifel werden am Sonntag, 4. Oktober, drei Wanderungen angeboten: „Gesund wandern um Bad Bertrich“ mit André Uzulis startet um 10.30 Uhr an der Tourist-Info Bad Bertrich.

Die behutsame Tour (zwei bis drei Stunden) beinhaltet mit leichte gymnastische Übungen. Gebühr: sechs Euro pro Person (fünfEuro mit Gästekarte).

Gesundland-Landschaftsmentoren und Entspannungscoaches begleiten die Tour (etwa 2,5 Stunden) auf dem Achtsamkeitspfad Kleine Kyll“. Treffpunkt: Parkplatz Heidsmühle, Manderscheid, Mosenbergstraße, 9.45 Uhr. Eine weitere Wanderung ist für 18. Oktober geplant. Gebühr: fünf Euro (vier Euro mit Gästekarte). Anmeldungen bis Samstag, 3. Oktober, 11.30 Uhr: E-Mail an manderscheid@gesund land-vulkaneifel.de; Telefon 06572/9989005.