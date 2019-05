Bildung : Fahrt nach Mainz zum Landesfest

Daun/Mainz Die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt lädt für Samstag, 18. Mai Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis zu einer Fahrt in die Landeshauptstadt ein. Nach Gespräch und Mittagessen erleben die Teilnehmer live die Eröffnung des rheinland-pfälzischen Verfassungsfestes im Landesmuseum.

Neben einer Führung durch den Plenarsaal erwartet die Besucher ein buntes Programm. Die Fahrt startet um 8 Uhr am Rondell in Gerolstein, Zustieg in Daun ist um 8.20 Uhr auf dem Michel-Reineke-Platz. Die Rückfahrt ist um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person.