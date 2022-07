Engagement : Die neue Präsidentin des Lions Clubs Bertrada

Lions-Damen: Laura Fabry übergibt das Amt an – digital zugeschaltet – Christa Schulte-Rentrop. Foto: Lions Club

Prüm Die bisherige Vorsitzende Laura Fabry hat sich aus ihrem Amt verabschiedet und digital ihre Nachfolgerin Christa Schulte-Rentrop begrüßt.

(red) Der Damen-Lions-Club „Mürlenbach-Bertrada“ hat turnusgemäß eine neue Präsidentin gewählt. Die Mitglieder trafen sich im Restaurant Kölner Hof in Prüm. Laura Fabry wurde als amtierende Präsidentin mit großem Dank verabschiedet. Nun übernimmt Christa Schulte-Rentrop die Präsidentschaft für das Jahr 2022/2023.

An der Amtsübergabe konnte die neue Präsidentin aber leider wegen einer Corona-Infektion nur über Videoschaltung teilnehmen. „Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist es völlig egal, was uns trennt“: Dieses Zitat von Ernst Ferstl nutzte Christa Schulte-Rentrop für ihre Antrittsrede. Gemäß dem Lions-Leitgedanken „We serve“ wird es auch in diesem Jahr wieder den Lions-Adventskalender mit Preisen für die ganze Familie geben und hoffentlich auch wieder ein Stand auf dem Dudeldorfer Weihnachtsmarkt, der ja coronabedingt zwei Jahre abgesagt werden musste.