Kultur : Ja zu kriminell gutem Zusatzangebot

Mario Huebner TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/klaus kimmling

In einem Jahr die Stars, Nachwuchstalente, Macher und Fans der Fernsehkrimis in Daun (Tatort Eifel), im nächsten Jahr all jene, die in Sachen Krimiliteratur Rang und Namen haben, in Hillesheim (Hillesheimer Krimitage).

Eine schöne Vorstellung. Und eine, die den Ruf der Vulkaneifel als kriminelles Zentrum der Republik ausbauen würde. Das würde jährlich noch mehr Gäste in die Region locken – zu den Festivals und darüber hinaus. Denn mit dem Kriminalhaus, den Krimiwanderwegen, dem Krimibus und dem (hoffentlich bald wieder eröffneten) Krimihotel und, und und gibt es bereits eine tolle Infrastruktur für Krimifans das gesamte Jahr über in Hillesheim.

Wer meinte, dass das Thema Krimi nach nun fast 20 Jahren in der Eifel ausgelutscht sei, irrt. Das haben die ersten Hillesheimer Krimitage eindrucksvoll gezeigt. Denn sie zogen – trotz Corona und dementsprechenden Auflagen – rund 600 Interessierte an. Das ist sehr beachtlich. Daher sollten sich die Macher der Krimitage, Verantwortliche von Kreis und VG und auch die Hillesheimer Stadtspitze rasch zusammensetzen, um die Basis für eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe zu schaffen.

Das zusätzliches Krimifestival wäre eine Bereicherung für die Region.