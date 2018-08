Deutschland Tour kommt, Straßen werden gesperrt

Die Deutschland Tour macht am Freitag, 24. August Station in der Region. 132 Radsportler, von hoffnungsvollen Talenten bis zu internationalen Stars, durchfahren die Kommunen.

Die zweite Etappe von Bonn nach Trier führt auch durch den Kreis Bernkastel-Wittlich: von Eckfeld über Hasborn und Flußbach nach Wittlich. Von 13.15 Uhr bis 13.40 Uhr fahren die Radler durch Lüxem und Wittlich. Von dort geht es weiter über Altrich, Klausen und Pies­port, und von dort entlang der Mosel über Neumagen-Dhron, wo die Tour in Richtung Trittenheim und Naurath den Kreis Bernkastel-Wittlich verlassen wird.

Ein solches Ereignis ist mit zeitweisen verkehrlichen Einschränkungen für die Anwohner verbunden. Die Sperrungen werden so gering wie möglich gehalten. Ferner wird sichergestellt, dass in den Durchfahrtsorten die Straßenabschnitte nur maximal 45 Minuten für den regulären Verkehr gesperrt sind. Etwa 30 Minuten vor dem Feld der Radsportler sorgen die Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten vor den Profisportlern das Rennen an. Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei.

Weitere Infos unter:

www.Deutschland-Tour.com