Ehrung für Theresia Rodenkirch

Der Justizminister Herbert Mertin hat am vergangenen Dienstag Theresia Rodenkirch im Namen der Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in Anerkennung für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffin verliehen. Rodenkirch war Schöffin in den Jahren 1997 bis 2000 beim Schöffengericht Wittlich und in den Jahren 2005 bis 2008 beim Jugendschöffengericht Wittlich. Seit 2014 ist Theresia Rodenkirch ehrenamtliche Richterin beim Landgericht Trier.