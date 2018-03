Die Ortsgruppe Wittlich-Land im Eifelverein unternimmt am Sonntag, 21. Januar, eine Wanderung bei Wintrich. Treffpunkt ist um 10 Uhr in Wintrich auf dem Parkplatz am Sportplatz. (in der Ortsmitte). Vom Treffpunkt aus geht die Rund-Wanderung von der Mosel auf dem Herrgotts Wanderweg nach Kasholz und zurück. Alternative je nach Wetterlage: Rundwanderung durch die Wintricher Weinberge. Wanderführer ist Walter Caspari, Osann-Monzel, Telefon 06535/7077. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.